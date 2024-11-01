1972- Pánico en el Transiberiano – Eugenio Martín

Eugenio Martín (1925-2023) fue uno de los directores más versátiles y eficaces del cine español y hoy es recordado sobre todo por una profesionalidad a toda prueba que le permitía abordar, con una factura técnica capaz de competir en mercados internacionales, todo tipo de géneros. A diferencia de otros directores de su generación más enfocados en el cine de autor o social, Martín se especializó en el cine comercial de calidad, e igual dirigía un título de spaghetti western (“El Precio de un Hombre”) que un musical (“La Chica del Molino Rojo”).