edición general
11 meneos
34 clics
1972- Pánico en el Transiberiano – Eugenio Martín

1972- Pánico en el Transiberiano – Eugenio Martín

Eugenio Martín (1925-2023) fue uno de los directores más versátiles y eficaces del cine español y hoy es recordado sobre todo por una profesionalidad a toda prueba que le permitía abordar, con una factura técnica capaz de competir en mercados internacionales, todo tipo de géneros. A diferencia de otros directores de su generación más enfocados en el cine de autor o social, Martín se especializó en el cine comercial de calidad, e igual dirigía un título de spaghetti western (“El Precio de un Hombre”) que un musical (“La Chica del Molino Rojo”).

| etiquetas: cine , años 70 , españa
9 2 0 K 135 ocio
2 comentarios
9 2 0 K 135 ocio
itfish #1 itfish
Es buena de mala que es.
1 K 21
Apotropeo #2 Apotropeo
#1 A mí me gustó mucho, todos con los ojos como si hubieran soldado sin careta.
0 K 12

menéame