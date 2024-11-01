En 1917 Estados Unidos compró las Islas Vírgenes a Dinamarca y el tratado incluía la no reclamación de Groenlandia

A lo largo de la Historia han sido varias las veces en las que el gobierno estadounidense ha intentado negociar con Dinamarca la cesión de Groenlandia, encontrándose siempre con la negativa incluso cuando parte del Rigsdagen (el parlamento danés) daba su aprobación. La nueva iniciativa de Trump rompe el acuerdo que se firmó entre ambos países en 1917, el Vestindiens traktat, por el cual los norteamericanos renunciaban a seguir reclamando ese territorio polar a cambio de recibir la soberanía de las Indias Occidentales Danesas (Islas Vírgenes).