170 organizaciones denuncian la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur al vulnerar principios democráticos fundamentales

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur. Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales”. Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo incompatibles con los objetivos climáticos europeos.

provotector #2 provotector
La fruta y la verdura de las zonas mediterráneas le importan una mierda a la UE. Solo protegen a la industria del motor de centro europa e impidiendonos comprar coches chinos baratos. De hecho van a ponerte aranceles en Aliexpress siendo que Europa no fabrica ni vende esos productos. Pero el mercosur que destroza la vida del campo eso si que lo aplican con via libre.
