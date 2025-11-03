edición general
15 lecciones de economía que no te enseñan en ningún sitio

A lo largo de casi 20 años escribiendo en este blog ya me considero un experto en finanzas, economía, bolsa, hipotecas, derivados financieros, pandemias e incluso criptomonedas, así que hoy os regalo 12 lecciones de economía que solo podréis leer en un medio como este. La vivienda nunca baja. Si te compras un piso en un tercer piso, siempre estará ahí arriba. Su precio es otra historia… Si debes 1 millón de euros al banco, tienes un problema, pero si debes 10.000 millones al banco, el estado tiene un problema. ....

angelitoMagno
Un poco chorra (veo que es humor), pero esta me ha hecho gracia:

Si hubieses comprado 1.000 bitcoins cuando estaban a 0.1$ ahora no serías millonario porque los habrías vendido a 0.15$
Atusateelpelo
#2 Pues a mi esta: "Si debes 1 millón de euros al banco, tienes un problema, pero si debes 10.000 millones al banco, el estado tiene un problema."
rojelio
#2 Yo me salí completamente del Bitcoin hace años, y me saqué 500€ de beneficio. Los motivos por los que me lo dejé siguen ahí, y no me arrepiento, pero no negaré que a veces me pasa por la cabeza la cantidad que habría podido sacar ahora mismo...
wendigo
#5 Yo todavía recuerdo la noticia del par de pizzas pir 10000 bitcoins xD ...y como me pareció curioso el intercambio, total en ese momento no valía nah

Saludos
Albarkas
Mari, otro carajillo y un palillo. Gracias. :troll:
Parece una sarta de cuñadeces en la cena de nochebuena.
ombresaco
aunque se nota que está escrita deprisa y corriendo, me ha hecho gracia
Huaso
Verdades como puños:
La diferencia entre un emprendedor y un atónomo es que el autónomo tiene beneficios y no da lecciones.
