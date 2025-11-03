15 lecciones de economía que no te enseñan en ningún sitio

A lo largo de casi 20 años escribiendo en este blog ya me considero un experto en finanzas, economía, bolsa, hipotecas, derivados financieros, pandemias e incluso criptomonedas, así que hoy os regalo 12 lecciones de economía que solo podréis leer en un medio como este. La vivienda nunca baja. Si te compras un piso en un tercer piso, siempre estará ahí arriba. Su precio es otra historia… Si debes 1 millón de euros al banco, tienes un problema, pero si debes 10.000 millones al banco, el estado tiene un problema. ....