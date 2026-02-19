edición general
10 meneos
42 clics
15 años sin 'La cigarrera' de Zaragoza: "Crió a varios niños que le dejaron a su cargo personas que nunca volvieron a por ellos"

15 años sin 'La cigarrera' de Zaragoza: "Crió a varios niños que le dejaron a su cargo personas que nunca volvieron a por ellos"

Durante 50 años esta mujer no solo vendió tabaco de estraperlo en el popular tubo, sino que se hizo cargo de cinco niños a los que adoptó. "Me contó mi padre que esta mujer crío a varios niños que le dejaron a su cargo personas que nunca volvieron a por ellos. Uno de ellos tenía mi edad. Fui testigo del último que dejaron o que se encontró en su puesto, pero esta vez, ella era ya muy mayor y llamó a la policía", recuerda en redes sociales Quique Artiach, descendiente de la familia que regentó Casa Lac desde 1985 al año 2003.

| etiquetas: cigarrera , zaragoza , crió , niños , nunca , volvieron
9 1 0 K 100 actualidad
1 comentarios
9 1 0 K 100 actualidad
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Supongo que la pobre cigarrera al tercer niño ya estaría ella un poco desconfiada.
0 K 13

menéame