15 años sin 'La cigarrera' de Zaragoza: "Crió a varios niños que le dejaron a su cargo personas que nunca volvieron a por ellos"

Durante 50 años esta mujer no solo vendió tabaco de estraperlo en el popular tubo, sino que se hizo cargo de cinco niños a los que adoptó. "Me contó mi padre que esta mujer crío a varios niños que le dejaron a su cargo personas que nunca volvieron a por ellos. Uno de ellos tenía mi edad. Fui testigo del último que dejaron o que se encontró en su puesto, pero esta vez, ella era ya muy mayor y llamó a la policía", recuerda en redes sociales Quique Artiach, descendiente de la familia que regentó Casa Lac desde 1985 al año 2003.