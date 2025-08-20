edición general
10 meneos
74 clics
15 de agosto entre las 13.42 y las 23.32: así fue la solicitud del despliegue del Ejército de las comunidades del PP al Gobierno

15 de agosto entre las 13.42 y las 23.32: así fue la solicitud del despliegue del Ejército de las comunidades del PP al Gobierno  

Los incendios comenzaron a desbordarse el 12 de agosto y las autonomías pidieron la ayuda del Ejército tres días después. Mañueco reclamó a las 22.52 el despliegue de 1.000 soldados, 30 helicópteros y 25 bulldozers. Viernes, 15 de agosto. 22.52. En la sede del Ministerio del Interior se recibe un correo electrónico de la Junta de Castilla y León que incluye una carta de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se hace una petición sin precedentes de medios al Gobierno para hacer frente a la oleada de incendios que han arrasado.......

| etiquetas: comunidades del pp , gobierno despliege del ejercito , 15 de agosto
8 2 1 K 99 politica
4 comentarios
8 2 1 K 99 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Mañueco reclama el despliegue de numerosos efectivos y medios del Ejército: 1.000 soldados “para tareas de vigilancia y control de incendios aún no extinguido, pero estabilizados y sin llama”, 25 bulldozer “con maquinistas lo más expertos posibles en monte”, 15 vehículos nodriza, otros tantos puestos de mando avanzado con personal y apoyo logístico y de telecomunicaciones, 20 helicópteros de transporte de personal, 10 más de “bombardero de agua” y “cualquier otro material y personal que pueda ser idóneo a las tareas de atención al incendio”.
0 K 20
javierchiclana #3 javierchiclana *
"Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago.
0 K 19
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Ni caso ya te hago, vives de eso.
0 K 20
ipanies #2 ipanies *
Feijóo fue a decirles que ese buen rollo con el gobierno central estaba fuera de lugar, que pidiesen cosas imposibles para poder lloriquear más tarde que el Perro no les mandaba ayuda.
Es así y no hay que investigar nada porque ni siquiera disimularon.
0 K 13

menéame