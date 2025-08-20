15 de agosto entre las 13.42 y las 23.32: así fue la solicitud del despliegue del Ejército de las comunidades del PP al Gobierno  

Los incendios comenzaron a desbordarse el 12 de agosto y las autonomías pidieron la ayuda del Ejército tres días después. Mañueco reclamó a las 22.52 el despliegue de 1.000 soldados, 30 helicópteros y 25 bulldozers. Viernes, 15 de agosto. 22.52. En la sede del Ministerio del Interior se recibe un correo electrónico de la Junta de Castilla y León que incluye una carta de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se hace una petición sin precedentes de medios al Gobierno para hacer frente a la oleada de incendios que han arrasado.......