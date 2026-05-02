12 años de la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa

El 2 de mayo de 2014, 48 socialistas, comunistas, sindicalistas y antifascistas, en su mayoría opositores al golpe de Estado del Maidán, fueron asesinadas con fuego o acribilladas balazos cuando neonazis ucranianos prendieron fuego al edificio de la Casa de los Sindicatos donde se habían refugiado. El edificio fue incendiado y los intentos de huida fueron repelidos a tiros. Según datos oficiales ucranianos, 48 personas murieron, incluyendo siete mujeres y un menor.
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Durante el Maidan, francotiradores (se estima que EEUU) masacraron en Kiev a cientos.
Luego los antecesores de Zelenski, con el apoyo de EEUU, que fue quien financió el golpe de estado, iniciaron una guerra civil, con más 25.000 muertos, la mayoría civiles en Dombas y Donest principalmente, todo ello financiado por EEUU y llevadoa cabo por los antecesores de… » ver todo el comentario
Hasta Oliver Stone hizo un documental donde se recogía "parte"… » ver todo el comentario
Rusia no quería guerra, al contrario, unión con el resto de Europa pero eso no interesaba a EEUU.
Mas aún: todo esto demuestra que a los grandes magnates la gente de andar por calle les importamos un pimiento. Tras la religión, es el mayor engaño a Occidente por décadas.
Y así lo camuflan...
En los medios se hablo de enfrentamiento cuando fue una ejecución. Los detenidos fueron del bando de los asesinados y para ser liberados fue necesario prácticamente asaltar la comisaría.
Sin más preguntas señoria.