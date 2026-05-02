12 años de la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa

El 2 de mayo de 2014, 48 socialistas, comunistas, sindicalistas y antifascistas, en su mayoría opositores al golpe de Estado del Maidán, fueron asesinadas con fuego o acribilladas balazos cuando neonazis ucranianos prendieron fuego al edificio de la Casa de los Sindicatos donde se habían refugiado. El edificio fue incendiado y los intentos de huida fueron repelidos a tiros. Según datos oficiales ucranianos, 48 personas murieron, incluyendo siete mujeres y un menor.