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12 años de la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa

12 años de la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa

El 2 de mayo de 2014, 48 socialistas, comunistas, sindicalistas y antifascistas, en su mayoría opositores al golpe de Estado del Maidán, fueron asesinadas con fuego o acribilladas balazos cuando neonazis ucranianos prendieron fuego al edificio de la Casa de los Sindicatos donde se habían refugiado. El edificio fue incendiado y los intentos de huida fueron repelidos a tiros. Según datos oficiales ucranianos, 48 personas murieron, incluyendo siete mujeres y un menor.

| etiquetas: masacre , socialistas , comunistas , sindicalistas , antifascistas , ucrani
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6 comentarios
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Spirito #1 Spirito *
Se estima que los antecesores de Zelenski quemaron a más de 60 personas vivas solo allí, más otras tantas en las manifestaciones.

Durante el Maidan, francotiradores (se estima que EEUU) masacraron en Kiev a cientos.

Luego los antecesores de Zelenski, con el apoyo de EEUU, que fue quien financió el golpe de estado, iniciaron una guerra civil, con más 25.000 muertos, la mayoría civiles en Dombas y Donest principalmente, todo ello financiado por EEUU y llevadoa cabo por los antecesores de…   » ver todo el comentario
13 K 133
ochoceros #5 ochoceros
#1 Es curioso que no esté reconocida en la Wikipedia la intervención yanki para el cambio de régimen, a pesar de cómo cazaron a Victoria Nuland con su "Fuck the EU!" mientras conspiraba descaradamente con el embajador yanki para escoger el títere adecuado.

Hasta Oliver Stone hizo un documental donde se recogía "parte"…   » ver todo el comentario
4 K 51
Spirito #6 Spirito *
#5 No es que sea curioso, es que la guerra de EEUU y la OTAN contra Rusia para desmantelarla, usando para ello a Ucrania, es un crimen de Lesa Humanidad en la que han participado EEUU y muchos dirigentes corruptos de la UE. Es una mafia.

Rusia no quería guerra, al contrario, unión con el resto de Europa pero eso no interesaba a EEUU.

Mas aún: todo esto demuestra que a los grandes magnates la gente de andar por calle les importamos un pimiento. Tras la religión, es el mayor engaño a Occidente por décadas.

Y así lo camuflan...
1 K 22
#2 Cincocuatrotres
Las imagenes eran impactantes, no las tenia que haber visto, recuerdo una masa de carne, hay que estar pirado o drogado para hacer eso, una masa de carne a la que le habian hostiado hasta dejar al cuerpo sin forma, hay que estar pirado!!, ese dia el genero humano bajó muchos puntos.
2 K 27
Iruñakis #3 Iruñakis
#2 eh, pues a los mismos que provocaron aquello son los mismos a los que si se les cuestionase te tachaban de pro putin rusonazi, así como tonterías de tapar quienes fueron y obviamente son. De esos mismos nazis que ahí estaban haciendo el cabrón, de esa puta gente, salió el comando azov que fue el referente nacionaista ucraniano por el que aquí se rasgaban las vestiduras por cuestionarlos con ataques personales hacia uno de ser nazis.
3 K 40
chemado_chema #4 chemado_chema
Sin detenidos, sin investigación sin progreso en los juicios.

En los medios se hablo de enfrentamiento cuando fue una ejecución. Los detenidos fueron del bando de los asesinados y para ser liberados fue necesario prácticamente asaltar la comisaría.

Sin más preguntas señoria.
1 K 17

menéame