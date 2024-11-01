edición general
12.100.000 € de inversión y 16,2 GWh al año: Canarias inaugura la primera planta solar de España hibridada con baterías de litio

Endesa ha inaugurado en Gran Canaria la planta solar de El Matorral, la primera instalación fotovoltaica de España hibridada con un sistema de baterías de litio. El proyecto, ubicado dentro del recinto de la central térmica de Barranco de Tirajana, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se convierte además en la mayor planta fotovoltaica con batería del archipiélago canario.

La instalación cuenta con 8,25 MW de potencia fotovoltaica instalada y un sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio (BESS) de 4,2 MW.

  1. Asimismov #1 Asimismov
    Esperemos que suministren con control de voltaje y frecuencia o tendrán que seguir con el fuelóleo.
    1 K 31
  2. #2 Pitchford
    Los promotores de plantas en España han ido muy por detrás del resto del mundo en la instalación de baterías integradas en plantas fotovoltaicas y ahora muchos lo están pagando, con desconexiones forzadas y precios casi nulos para gran parte de su generación. Esperemos que se puedan actualizar antes de quebrar.
    0 K 13
  3. #3 Grahml
    No está de más tampoco tener en cuenta el detalle de que la planta incorpora inversores grid-forming que están diseñados precisamente para aportar control de voltaje y frecuencia y ayudar a mantener la estabilidad del sistema.

    Eso reduce la necesidad inmediata de depender constantemente de grupos diésel para servicios de red básicos.
    0 K 20

