12.100.000 € de inversión y 16,2 GWh al año: Canarias inaugura la primera planta solar de España hibridada con baterías de litio

Endesa ha inaugurado en Gran Canaria la planta solar de El Matorral, la primera instalación fotovoltaica de España hibridada con un sistema de baterías de litio. El proyecto, ubicado dentro del recinto de la central térmica de Barranco de Tirajana, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se convierte además en la mayor planta fotovoltaica con batería del archipiélago canario.



La instalación cuenta con 8,25 MW de potencia fotovoltaica instalada y un sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio (BESS) de 4,2 MW.