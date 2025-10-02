1000 monedas. Hallan tesoro histórico de monedas en naufragio de Florida

Una empresa estadounidense dedicada a la recuperación de tesoros halló un millón de dólares en monedas de oro y plata, así como joyas, de un naufragio español ocurrido hace 310 años frente a la costa de Florida. Los buzos a cargo de la operación hallaron más de 1,000 monedas de plata (reales), 5 de oro (escudos) y otros "artefactos raros de oro" durante la temporada de salvamento de verano de 2025, detalló en un comunicado 1715 Fleet-Queens Jewels, empresa cazatesoros.