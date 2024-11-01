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100 años de Sant Jordi

100 años de Sant Jordi

[Fotos] Las imágenes de este álbum repasan este siglo largo de celebración de la cultura en Barcelona.

| etiquetas: fotografía , sant jordi , barcelona
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1 comentarios
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u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Una diada (jornada de celebración) mas bonitas de Catalunya. Si no habéis estado nunca es impresionante pasear por las calles, especialmente si hace sol y ver las paradas de libros y flores. Que no sea festivo oficial la have mas especial ya que la gente no se va de puente y se escapa del trabajo/colegio simplemente a pasear
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menéame