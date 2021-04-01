A-10 Thunderbolt el avión irrepetible

Uno de los aviones más legendarios de la historia de la aviación militar internacional, un avión americano nacido en los años 70 del siglo pasado para el ataque a tierra que pese a ser no muy bien recibido por la USAF, guerra tras guerra, batalla tras batalla, ha ido forjando su leyenda haciéndose imprescindible tanto para la propia USAF como para el ARMY americano, y pese a que han intentado relevarlo un gran número de veces ha sido imposible sustituirlo.