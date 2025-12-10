10 Fenómenos Naturales que Parecen Magia (pero son reales)

La naturaleza es el mejor ilusionista del mundo. Sin necesidad de trucos ni efectos especiales, nuestro planeta crea espectáculos que parecen sacados de un cuento de fantasía. Luces en el cielo, mares que brillan en la oscuridad y tormentas imposibles son solo algunos ejemplos de fenómenos reales que desafían nuestra intuición. En este artículo descubrirás 10 fenómenos naturales que parecen magia, pero que existen de verdad y siguen sorprendiendo incluso a los científicos.