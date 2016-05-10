edición general
10/05/2016: la patronal cree que en 2025 el envejecimiento de la población situará el paro por debajo del 8%

Las proyecciones del INE apuntan a que continuará el descenso de la población y envejecimiento de la misma. Estos factores, unidos a la prevista recuperación de la economía para los próximos años favorecerán una notable reducción de las cifras de desempleo. En los escenarios a largo plazo, hasta el año 2025, CEOE baraja un crecimiento medio del empleo y de la economía del 1,5% anual acompañado de un descenso de la población de 620.000 personas, de forma que la tasa de paro podría situarse por debajo de los niveles previos a la crisis.

colipan
Ahora es cuando se verá que son los empresarios los que crean riqueza.... Muchos van a tener que trabajar
pepel
Con otra pandemia y otro protocolo de la vergüenza lo pueden conseguir.
manzitor
En 2016, estimaban que en 2025 seríamos 620k personas menos en España. La realidad: en 2016 éramos aprox 46.5 millones y vamos a terminar 2025 en los 49,4 millones. Vamos que son unos hachas. Como gestionen sus empresas igual que hacen prospectiva...
