El 1 de enero, cuando se celebraba la fiesta de los locos

La Fiesta de los Locos (o Festa Stultorum) fue una celebración de corte popular propia de la Edad Media y el Renacimiento europeos e inscrita entre las libertates decembricae, un conjunto de festividades de raigambre pagana que se desarrollaba entre los últimos y los primeros días del año. En las catedrales se nombraba a un obispo-bufón. Los sacerdotes disfrazados entraban en el coro bailando, saltando y cantando canciones picarescas. Los subdiáconos comían salchichas, jugaban a las cartas sobre el altar y quemaban suelas de zapatos y heces.