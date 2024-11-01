edición general
1,63 metros de dignidad, cero de victimismo

Abraham Boba, cantante dela banda León Benavente, aborda en un libro las circunstancias de ser una persona de baja estatura: "No recuerdo haber sufrido nunca violencia de ningún tipo por ello" asegura

Natxelas_IV
No has sufrido violencia, pero has sufrido discriminación. Las mujeres parecen estar obsesionadas con tener parejas capaces de alcanzar las hojas más altas de los árboles. Yo mido 1.82 y jamás he tenido problemas por esto, pero me dió por investigar un poco y madre de Dios que caterva de nazis de la estatura hay en la femisfera.
1
Dragstat
El tema de la altura es básicamente un tema social y en el periodo de apareamiento viene muy bien, es como el que conduce un coche de alta gama. Después, según van pasando los años, cuanto más alto peor. Y si eres demasiado alto es realmente un problema a no ser que tengas la suerte de no vivir mucho. Pero al fin y al cabo somos animales, así que es totalmente normal, nos guiamos por instintos aunque a veces sea un poco ridículo y desfasado.
0
mcfgdbbn3
#4: No es un problema de encontrar pareja, sino de autoimagen. Quizás sea muy perfeccionista, no lo sé, pero más duele que no te guste tu cuerpo que la operación, los que se operan suelen estar satisfechos al final.
0
millanin
¿1,63 m es baja estatura?
0
mcfgdbbn3
#1: Depende de cómo lo veas, pero para mucha gente menos de 180 cm en hombres es baja estatura.

En todo caso lo fundamental es la opinión de uno mismo, si te sientes a gusto en tu cuerpo no hay nada que criticar, siempre hay que respetar a las demás personas, y si no te sientes a gusto... a operar {0x1f52a} , que se puede ganar 10-15 cm sin mucho problema en dos operaciones, aunque es caro y lleva mucho tiempo (muletas o silla de ruedas), pero a los que nos amarga mucho la vida el tema de la estatura nos da bastante esperanza. #Viva_la_cirugía_estética
0
Kuruñes3.0
#3 Con 1,73 siempre me he papado lo que he querido.
Quítate ese complejo, amigo. Nadie lo va a hacer por ti. Y esa dolorosa y cara operacion, tampoco. Es el mejor consejo que te puedo dar.
0

