1,63 metros de dignidad, cero de victimismo

Abraham Boba, cantante dela banda León Benavente, aborda en un libro las circunstancias de ser una persona de baja estatura: "No recuerdo haber sufrido nunca violencia de ningún tipo por ello" asegura
En todo caso lo fundamental es la opinión de uno mismo, si te sientes a gusto en tu cuerpo no hay nada que criticar, siempre hay que respetar a las demás personas, y si no te sientes a gusto... a operar , que se puede ganar 10-15 cm sin mucho problema en dos operaciones, aunque es caro y lleva mucho tiempo (muletas o silla de ruedas), pero a los que nos amarga mucho la vida el tema de la estatura nos da bastante esperanza. #Viva_la_cirugía_estética
Quítate ese complejo, amigo. Nadie lo va a hacer por ti. Y esa dolorosa y cara operacion, tampoco. Es el mejor consejo que te puedo dar.