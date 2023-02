Mujeres en estado vegetal usadas como contenedores fetales: La inmoral propuesta de una bioéticista noruega

Publicado hace 27 minutos por liztorra a portaluz.org

Anna Smajdor, de la Universidad de Olso, escribe en la revista Theoretical Medicine and Bioethics que no se deberían desperdiciar los úteros de las mujeres con muerte cerebral, cuando las personas que desean tener hijos pueden utilizarlos. "No hay ninguna razón médica obvia por la que no sea posible iniciar esos embarazos". Pero la ética de esta macabra propuesta parece haber sido obviada por Smajdor, por la Universidad de Oslo que la respalda y quienes desde el mundo empresarial o referentes ideológicos liberales felicitan tales alternativas.