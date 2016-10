Hola, soy Jairo Mejía, corresponsal de la agencia EFE en Washington. Pregúntame

11 meneos 80 clics

Soy Jairo Mejía, corresponsal de la Agencia Efe en Washington DC. Durante estos últimos cinco años en la capital estadounidense he cubierto dos campañas presidenciales (2012 y 2016). He sido testigo de dos coloridas Convenciones Nacionales Republicanas. He seguido a Obama, Trump o Clinton por toda la geografía estadounidense. Normalmente escribo sobre asuntos de inmigración, seguridad nacional o defensa, eso me ha llevado a visitar la prisión de Guantánamo, al Pentágono o la frontera mexicano-estadounidense. Antes fui corresponsal en Tokio y Seúl durante cuatro años, aunque mi carrera en periodismo la inicié en Madrid y Bruselas. Tengo una web, mucholab.net, y trabajo en experimentos de nuevo periodismo como superwire.io. Trabajé en la Universidad de Oxford investigando sobre innovación en agencias de noticias y publico artículos sobre el futuro del periodismo en el Observatorio Europeo de Periodismo.