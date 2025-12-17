edición general
Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres: habría tratado de quitarse la vida

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres: habría tratado de quitarse la vida

Se conocen nuevos detalles de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa del doble crimen de dos niñas bogotanas que fueron envenenadas con talio, al consumir unas frambuesas contaminadas con talio, en abril del 2025. El reconocido medio inglés The Sun, en su portada y en primera plana, informó que la ciudadana colombiana requerida por la justicia no solo colombiana, sino británica, fue ubicada por las autoridades londinenses en el río Támesis, al parecer, en una situación de riesgo.

Torrezzno #1 Torrezzno
Que le den una cucharadita de talio a ella también para que se recupere
0 K 20
woody_alien #2 woody_alien
#1 ¿La ley del talio.n?
2 K 35
#3 odissey
y la mujer del follamigo también había muerto en circunstancias sospechosas 2 años antes.

Tal y como adelantó el diario 'El Colombiano', la mujer de Bedout murió de forma similar dos años antes.
www.antena3.com/noticias/mundo/mujer-envenena-tres-adolescentes-frambu
1 K 9

