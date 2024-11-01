La zona de Valencia donde se pueden repetir los hidroseísmos por las lluvias intensas

Las lluvias históricas registradas en Andalucía, que han llegado a provocar la evacuación del municipio de Grazalema por movimientos del subsuelo asociados a la saturación de los acuíferos, han abierto el debate sobre si una situación parecida podría darse también en el territorio valenciano. La respuesta de los expertos apunta que, a pesar de que de momento no hay riesgo en los cascos urbanos, hay zonas con características muy similares. [En valenciano]