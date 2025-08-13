edición general
La zona arrasada por las llamas en Tarifa, un terreno muy apreciado para el desarrollo de proyectos turísticos

El segundo incendio en Tarifa en menos de una semana ha arrasado una superficie de 300 hectáreas muy cercana a las urbanizaciones, algunas de lujo, que se ubican en una ladera junto a las playas de Atlanterra y los Alemanes. Una parte de dichos terrenos son urbanizables. Hay dos proyectos ya aprobados en la zona afectada por los incendios. Sin embargo, la confirmación de que el incendio ha sido intencionado ha reabierto el debate sobre el futuro de estos suelos que se encuentran entre parques naturales.

3 comentarios
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Mientras te dicen que son los ecologistas y la agenda 2030, el turismo arrasa
1 K 31
sotillo #2 sotillo
#1 Los que hacen las leyes, otorgan los permisos de construcción y deciden que dinero se dedica a toros o apagar incendios es quien gobierna ¿Dónde dicen los fachas que los que mandan son los ecologistas? Por que que yo sepa no gobiernan ninguna comunidad
1 K 15
Priorat #3 Priorat
Pues mala suerte. Porque ahora al quemarse ya no se podrá recalificar
0 K 12

