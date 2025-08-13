La zona arrasada por las llamas en Tarifa, un terreno muy apreciado para el desarrollo de proyectos turísticos

El segundo incendio en Tarifa en menos de una semana ha arrasado una superficie de 300 hectáreas muy cercana a las urbanizaciones, algunas de lujo, que se ubican en una ladera junto a las playas de Atlanterra y los Alemanes. Una parte de dichos terrenos son urbanizables. Hay dos proyectos ya aprobados en la zona afectada por los incendios. Sin embargo, la confirmación de que el incendio ha sido intencionado ha reabierto el debate sobre el futuro de estos suelos que se encuentran entre parques naturales.