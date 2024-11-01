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Zelenskyy se reúne con el hijo del ex monarca iraní Pahlavi

Zelenskyy se reúne con el hijo del ex monarca iraní Pahlavi

Zelenskyy se ha reunido con el opositor iraní Reza Pahlavi en París, donde han hablado de la situación en Irán y de las operaciones estadounidenses contra el "régimen terrorista".

| etiquetas: irán , guerra , ucrania , estados unidos
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7 comentarios
8 1 0 K 122 actualidad
Veelicus #2 Veelicus
Dos democratas de toda la vida
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Supercinexin #5 Supercinexin
Este ya va más perdido que un hijoputa el Día del Padre.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Con lo que quieren en Irán a esta familia...
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#4 XXguiriXX
Vaya payasada.
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#1 Onnix
Noticia del feed de al jazeera. No hay articulo amplio al respecto
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: para los Zazis de MNM, la verdadera democracia es la de Vladimir Putin y Mojtaba Jamenei. :troll:
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#6 Beltza01
Reunión de vecinos en la urbanización de protección oficial.
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