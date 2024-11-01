edición general
Zelensky prohíbe la expatriación al exministro ucraniano Kuleba. Y él: "Ya estoy en Polonia"(italiano)

«Nunca pensé que tendría que escapar de mi país como un ladrón en la noche», nos cuenta preocupado por teléfono Dmytro Kuleba desde Cracovia, a donde acaba de llegar tras un largo viaje en coche desde Kiev. La razón formal es su esperada participación en una conferencia que tendrá lugar dentro de unos días en Corea del Sur. Pero la prisa y el entusiasmo se deben al hecho de que el gobierno de Zelensky acaba de publicar un decreto que prohíbe los viajes al extranjero a ex diplomáticos como él. Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores desde 2020...

LinternaGorri #5 LinternaGorri
Cosas de las democracias ejemplares
1 K 22
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#5 Exacto. Por eso había que derrocar a Saddam Hussein. ¡Viva Bush! ¡Viva Rumsfeld! :troll:
0 K 11
Veelicus #1 Veelicus
cria cuervos...
0 K 11
cocolisto #2 cocolisto *
#1 ...Y tendrás cuervitos, {0x1f601} . Aunque este es bastante gordo.
0 K 20
#3 Celsar
#1 y tendrás un montón de cuervos
0 K 11
#4 Marisadoro *
#1 kria culeb r a
0 K 12

