edición general
3 meneos
2 clics
Zelensky anuncia nuevas sanciones contra Rusia: la lista incluirá a personas de China

Zelensky anuncia nuevas sanciones contra Rusia: la lista incluirá a personas de China

Según él, también se están preparando sanciones contra aquellos que justifican la agresión rusa y promueven la influencia rusa a través de los medios de comunicación, y contra los deportistas que utilizan sus carreras deportivas y la atención de la gente hacia el deporte para glorificar la agresión rusa.

| etiquetas: zelensky , rusia , china , ucrania , sanciones
3 0 0 K 43 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 43 actualidad
azathothruna #3 azathothruna
Esta tarao
Ya es herramienta para molestar a los rusos y ahora va a por los chinos, alguien a otro nivel.
Si China tiene esos drones militares con alcance de miles de kilometros, ucrania sera un erial
1 K 26
placeres #4 placeres
#3 .china solo tiene que declarar su neutralidad y decir que va a vender libremente sus juguetes al cualquier comprador, como hicieron España o en menor medida Portugal durante la segunda guerra mundial con el tungsteno.
Veriamos lo pronto que se arrepiente.
0 K 11
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ojo, que tiene mi apoyo total.

Ojalá la UE le apoye y sancione a aquellos que promueven la influencia rusa a través de los medios de comunicación, y contra los deportistas que utilizan sus carreras deportivas y la atención de la gente hacia el deporte para glorificar la agresión rusa y de paso que lo hagan con aquellos que hagan lo mismo con la agresion israelí.
0 K 20
#5 NoMeVeas *
No pasa nada señores, toda el hambre y miseria que se viene es por culpa del comunismo y ya esta, hasta el apocalipsis y mas alla.

Si queréis futuro, aprended Chino.
0 K 8

menéame