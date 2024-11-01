Zelensky anuncia nuevas sanciones contra Rusia: la lista incluirá a personas de China

Según él, también se están preparando sanciones contra aquellos que justifican la agresión rusa y promueven la influencia rusa a través de los medios de comunicación, y contra los deportistas que utilizan sus carreras deportivas y la atención de la gente hacia el deporte para glorificar la agresión rusa.
Ya es herramienta para molestar a los rusos y ahora va a por los chinos, alguien a otro nivel.
Si China tiene esos drones militares con alcance de miles de kilometros, ucrania sera un erial
Veriamos lo pronto que se arrepiente.
Ojalá la UE le apoye y sancione a aquellos que promueven la influencia rusa a través de los medios de comunicación, y contra los deportistas que utilizan sus carreras deportivas y la atención de la gente hacia el deporte para glorificar la agresión rusa y de paso que lo hagan con aquellos que hagan lo mismo con la agresion israelí.
Si queréis futuro, aprended Chino.