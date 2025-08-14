Zelenski y los líderes europeos asistirán a conversaciones tras la cumbre de Alaska con Putin, según Trump

Horas antes de partir para su reunión con Vladímir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que la cumbre sea una "buena reunión", pero añadió que no será la ronda más importante de conversaciones de paz. "La segunda reunión será más importante", dijo Trump, añadiendo que espera que incluya al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y "posiblemente a alguien de Europa", además de Trump y Putin.
