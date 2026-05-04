Zelenski anuncia una tregua unilateral para el 6 de mayo y reta a Moscú a ampliarla

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y ha dejado en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.