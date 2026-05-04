Zelenski anuncia una tregua unilateral para el 6 de mayo y reta a Moscú a ampliarla

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y ha dejado en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.
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- Putin: Declaro un alto el fuego el dia 6 de mayo, y si Zelensky no lo respeta, Kiev arderá!
- Zelensky: Ejem, esto... yo declaro una tregua unilateral para el dia 6 de mayo! Que conste que es una iniciativa mia eh!
No se si reir o si llorar...
- Putin: Declaro un alto el fuego los dias 8 y 9 de mayo, y si Zelensky no lo respeta, Kiev arderá!
- Zelensky: Pues yo declaro una tregua unilateral para el dia 6 de mayo! Pa' joder, porque asi el dia 7 queda en el medio!
Sigo sin saber si reir o llorar
Putin quiere que estando de celebración en plena plaza roja, no le amargue el día un par de drones ucranianos, esos que día si, dia también, consiguen colarse en la mejor defensa antiaérea del mundo.
Y zelensky le dice que si quiere tregua, la declare dos días antes. Si Rusia ataca esos días, pues ucrania atacará los días siguientes.
Ahora sí quieres, te echas unas lágrimas.
Las lágrimas de los proputin me alegran el día.
Los NAFOs quieren controlar Ucrania para poder darle un golpe mortal a Rusia dentro de 15-20 años y los rusos lo saben.
Lo que no saben los ilustres natontados de este foro es que la mayor parte de la problacion de rusia y su capacidad industrial esta mas o menos en un arco que baja de San Peterbusgo hasta el Caspio, con lo cual desde Ucrania en un ataque rapido puedes destruir a Rusia y consiguiendo el… » ver todo el comentario
Yo creo que los chemtrails también te los tragas