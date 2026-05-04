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Zelenski anuncia una tregua unilateral para el 6 de mayo y reta a Moscú a ampliarla

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y ha dejado en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

| etiquetas: ucrania , día de la victoria
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16 comentarios
9 2 1 K 110 actualidad
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 O sea que...

- Putin: Declaro un alto el fuego el dia 6 de mayo, y si Zelensky no lo respeta, Kiev arderá!
- Zelensky: Ejem, esto... yo declaro una tregua unilateral para el dia 6 de mayo! Que conste que es una iniciativa mia eh!

No se si reir o si llorar... xD xD xD
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vicvic #9 vicvic
#5 No, según la noticia, la tregua de Putin es para los días 8 y 9 y la de Zelenski el dia 6,no se solapan los días.
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aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#9 Cierto, cierto, dejame replantearlo...

- Putin: Declaro un alto el fuego los dias 8 y 9 de mayo, y si Zelensky no lo respeta, Kiev arderá!
- Zelensky: Pues yo declaro una tregua unilateral para el dia 6 de mayo! Pa' joder, porque asi el dia 7 queda en el medio!

Sigo sin saber si reir o llorar xD
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Artillero #16 Artillero *
#11 no .
Putin quiere que estando de celebración en plena plaza roja, no le amargue el día un par de drones ucranianos, esos que día si, dia también, consiguen colarse en la mejor defensa antiaérea del mundo.
Y zelensky le dice que si quiere tregua, la declare dos días antes. Si Rusia ataca esos días, pues ucrania atacará los días siguientes.
Ahora sí quieres, te echas unas lágrimas.
Las lágrimas de los proputin me alegran el día.
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Veelicus #10 Veelicus
#6 Pues si, lo que hay detras es mucho dinero y decidir quien manda en el siglo XXI.
Los NAFOs quieren controlar Ucrania para poder darle un golpe mortal a Rusia dentro de 15-20 años y los rusos lo saben.
Lo que no saben los ilustres natontados de este foro es que la mayor parte de la problacion de rusia y su capacidad industrial esta mas o menos en un arco que baja de San Peterbusgo hasta el Caspio, con lo cual desde Ucrania en un ataque rapido puedes destruir a Rusia y consiguiendo el…   » ver todo el comentario
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rusito #12 rusito
#10 Yo escuché un análisis que complementa eso que comentas. En realidad, la Unión Europea está al borde del colapso y ya que los ciudadanos europeos lo van a pasar mal, nuestros descerebrados líderes quieren montar una guerra para lucrarse y echarle la culpa de todos los males a Rusia. Que la calefacción es cara? La culpa es de Rusia. Que no hay fertilizantes? La culpa es de Rusia y su aliado Irán que cerró El estrecho de Ormuz. Que no llegan los artículos que necesito? Todo es culpa de Rusia, China e Irán que se han confabulado contra Occidente. Habrá que despertar el ardor guerrero europeo y disparar cañones para que Borrell coma con mantequilla.
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Veelicus #13 Veelicus
#12 Que vamos a la guerra con Rusia lo sabe ya todo el mundo, ojala antes la gente despierte y mande a esta gentuza a tomar por culo.
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rusito #14 rusito *
#13 A Mark Rutte se le escapó que dentro de pocos años, o aprendemos ruso o tendremos que escapar a Nueva Zelanda. Una elite Occidental está comprado bunkers y tierras en Nueva Zelanda. Lo tienen todo planeado para no acabar como Sadam Hussein o Gaddafi.
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#2 encurtido
Y puente de San Isidro.
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#3 Juantxi
La primera tregua unilateral ha sido acordada por Putin por el día de la victoria. Estupendo si ambos Estados lo respetan y mejor si lo amplían.
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rusito #7 rusito
#3 Sería algo bueno para todos. Pero hay intereses para que continue.
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Don_Pixote #15 Don_Pixote
#_10 xD xD ni Spielberg

Yo creo que los chemtrails también te los tragas
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#8 M.Dick_Tadura
Estas perdiendo posiciones a pasos agigantados. Ahora el truco de la tregua a ver si cuela
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Veelicus #4 Veelicus
Ojala termine la guerra pronto
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rusito #6 rusito *
#4 Es una guerra absurda. Muchas personas valientes han muerto por el capricho de unos pijos tecnocratas de occidente
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menéame