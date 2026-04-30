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Zed 1.0: nueva versión del editor de código orientado a la IA

Zed 1.0, nueva versión del editor de código orientado al uso de la IA, destaca por la incorporación de marcadores y la mejora de las coincidencias.

| etiquetas: zed , editor , código , si , 1.0
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