Zatrikion: El antiguo juego de mesa griego de estrategia y ocio [Eng]

El singular juego de mesa griego antiguo Zatrikion, descubierto en el Palacio de Cnosos en Creta, muestra que los antiguos tenían predilección por los juegos de ocio. El nombre "Tablero de Juego de Cnosos", elegido por los arqueólogos, se utilizó para el juego que los antiguos griegos llamaban zatrikion (ζατρίκιον). Un ejemplar fue hallado entre 1897 y 1901 por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans (1851-1941) . Fue Evans quien acuñó el término minoico, en honor a Minos , el mítico rey de Creta .