Zaragoza será la primera ciudad de España en la que se introduzca el lince ibérico

El lince ibérico ya tiene reservado un hueco en la provincia de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha publicado este lunes el convenio con la finca natural en la que se realizarán los trabajos iniciales para la reintroducción de la especie. El terreno se encuentra en la cuenca del río Huerva. El convenio suscrito explica que la vuelta del animal salvaje a la comunidad será en la finca Acampo Armijo, que se localiza al sur del municipio de Zaragoza, cerca del Parque Tecnologico de Reciclado.

5 comentarios
alfre2 #1 alfre2
Hablan del felino. Del que camina a cuatro patas.
Apotropeo #2 Apotropeo *
#1 los otros son zorros
#5 DenisseJoel
Recuerda que si te persigue un lince, no hace falta que corras más que él.
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
Un pelín sensacionalista. Será la primera capital de provincia, no la primera ciudad.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Convendría que los toreasen
