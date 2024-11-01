Los zapatos del exterrorista Ahmed al-Sharaa, valorados en 1.588 dólares, dividieron opiniones durante el partido de baloncesto (Eng)

Alguien escribió: «¿Podrían decirnos aquellos que están tan ocupados con los zapatos del presidente Ahmed Al-Sharaa cuál es el último precio al que han llegado?». Según algunos activistas en Internet, Al-Sharaa llevaba unos zapatos de la marca italiana Zegna. El precio de los zapatos es de 1588 dólares, según la página web oficial de la marca, Zegna. Otra persona defendió al presidente diciendo: «¡Una de las maravillas del mundo es que la popularidad del presidente legítimo llega al punto de que sus zapatos ocupan las redes sociales!».