Los Z quieren equidad, los millennials progresión y los ‘baby boomers’ estabilidad: las prioridades laborales en España varían según la generación

La brecha generacional en las prioridades laborales en España, según el informe Employer Brand Research 2025 de Randstad, revela cómo la edad influye en las expectativas y demandas de los trabajadores. El estudio, que analizó las respuestas de 7.753 personas en todo el país, destaca que, aunque la remuneración y los beneficios siguen siendo los principales factores para la mayoría, existen diferencias claras entre las generaciones en cuanto a la importancia de la equidad, la promoción profesional y la recualificación.