Los Z quieren equidad, los millennials progresión y los ‘baby boomers’ estabilidad: las prioridades laborales en España varían según la generación

La brecha generacional en las prioridades laborales en España, según el informe Employer Brand Research 2025 de Randstad, revela cómo la edad influye en las expectativas y demandas de los trabajadores. El estudio, que analizó las respuestas de 7.753 personas en todo el país, destaca que, aunque la remuneración y los beneficios siguen siendo los principales factores para la mayoría, existen diferencias claras entre las generaciones en cuanto a la importancia de la equidad, la promoción profesional y la recualificación.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que miren en los años 70, 80 y 90 como se negociaban los convenios y se iba a la huelga si no se aceptaba,

Pero si quieres seguir siendo un niño rata, que recen muy fuerte al dios mercado.
#2 aletmp
Meh... Todos queremos dinero para vivir según los estándares de vida que tenga cada uno
#4 R2dC
Pues yo no soy boomer y quiero estabilidad. Equidad y progresión me la sudan bastante en estos momentos.
LinternaGorri #1 LinternaGorri
uy, a los equis nos han sacado de la ecuación.
Será por el nihilismo.
