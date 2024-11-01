·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7321
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5503
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4747
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
3434
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3184
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
más votadas
689
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
624
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
489
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
581
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
334
Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
28
clics
Yuval Noah Harari: la IA dominará lo hecho de palabras, incluido religión, leyes y libros
La IA dominará cualquier ámbito humano basado en palabras —y casi todo lo que hacemos depende de palabras. Por eso, su impacto será más profundo que el de cualquier tecnología anterior.
|
etiquetas
:
yuval noah harari
,
ia
,
dominará
,
palabras
3
1
0
K
44
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
44
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Emotivo
*
Nos espera un Dios virtual digital.
Aunque no sé si los que tenemos en el mundo son analógicos.
1
K
22
#2
tul
pero la lejia sera neutrex
0
K
12
#3
Robe7064
es.wikipedia.org/wiki/Dataísmo
0
K
7
#4
Emotivo
#3
entonces la vicepresidenta Yolanda es dataista.
Le voy a dar un dato, dice.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque no sé si los que tenemos en el mundo son analógicos.
Le voy a dar un dato, dice.