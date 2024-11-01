edición general
4 meneos
28 clics
Yuval Noah Harari: la IA dominará lo hecho de palabras, incluido religión, leyes y libros

Yuval Noah Harari: la IA dominará lo hecho de palabras, incluido religión, leyes y libros  

La IA dominará cualquier ámbito humano basado en palabras —y casi todo lo que hacemos depende de palabras. Por eso, su impacto será más profundo que el de cualquier tecnología anterior.

| etiquetas: yuval noah harari , ia , dominará , palabras
3 1 0 K 44 tecnología
4 comentarios
3 1 0 K 44 tecnología
#1 Emotivo *
Nos espera un Dios virtual digital.
Aunque no sé si los que tenemos en el mundo son analógicos.
1 K 22
tul #2 tul
pero la lejia sera neutrex xD
0 K 12
#4 Emotivo
#3 entonces la vicepresidenta Yolanda es dataista.
Le voy a dar un dato, dice.
0 K 7

menéame