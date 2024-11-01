Yue Li, mujer china, deja su trabajo en la ciudad para vivir en una isla deshabitada, Dongzhai, y disfruta de un estilo de vida fuera de la Red (inglés)

Una mujer renunció a su trabajo como gerente senior de una gran empresa de Beijing para trabajar en una isla deshabitada en el Mar de China Oriental. A pesar de pagar sólo 3.000 yuanes (430 dólares estadounidenses) al mes, el trabajo remoto ha provocado una oleada de envidia en Internet. Yue Li, que nació en la década de 1980, publica en línea sobre su nuevo trabajo como inspectora de calidad en una base de alimentación de peces en la deshabitada isla Dongzhai, informó el City Express. Hay otros islotes cercanos sin residentes y el habitado...