El youtuber Dalas Review celebra la agresión fascista al periodista Román Cuesta

El streamer ha lamentado que los agresores no le hayan provocado tanto daño al periodista como podrían. "¿Qué cuesta hacer las cosas bien? De verdad crees que le va a doler que le tires algo de spray pimienta a 3 metros de distancia? ¿Qué os costaba planearlo mejor? Porque el daño fue literalmente 0. No digo ideas, pero a ver si para la próxima os sale mejor"
| etiquetas: dalas review , agresión , ultraderecha , román cuesta
Es la cosa mas tonta que te puedes hechar en cara, es de los que son tan tontos, que se creen listos. Es una desgracia para la especie humana sin atisbo de esperanza.
Son unos crímenes terroristas, pues crean terror con violencia para implantar sus ideas.
es.m.wikipedia.org/wiki/Terrorismo