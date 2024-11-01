edición general
El youtuber Dalas Review celebra la agresión fascista al periodista Román Cuesta

El youtuber Dalas Review celebra la agresión fascista al periodista Román Cuesta

El streamer ha lamentado que los agresores no le hayan provocado tanto daño al periodista como podrían. "¿Qué cuesta hacer las cosas bien? De verdad crees que le va a doler que le tires algo de spray pimienta a 3 metros de distancia? ¿Qué os costaba planearlo mejor? Porque el daño fue literalmente 0. No digo ideas, pero a ver si para la próxima os sale mejor"

#5 Drazul
Espero que le metan una buena querella por incitación al odio
10 K 135
dark_soul #14 dark_soul
#5 una buena hostia con la mano abierta tampoco estaría mal
0 K 7
#15 Drazul
#14 no hombre, no vaya a ser que no le des y tengamos que decirte lo mismo que este engendro! :troll:
0 K 10
dark_soul #17 dark_soul
#15 una bofetada sería un acto 100% satisfactorio y no se consideraría un acto de violencia
0 K 7
#1 pelagito
Un cacho mierda hablando de otros cachos de mierda
4 K 53
Abdo_Collo #3 Abdo_Collo
Por las pintas, lo raro es que pueda hablar sin mearse al mismo tiempo...
4 K 49
woody_alien #4 woody_alien
#3 No sabemos si lleva pañal, no sale en cuadro.
2 K 40
Top_Banana #8 Top_Banana
¿Será tan tonto como parece?
1 K 24
#13 molybdate
#8 Lo miras y dices: "complicado". Luego lees que lo que dice y cambias de opinión
1 K 24
#16 NoMeVeas *
#8 Despedite de tu cuenta papulice :shit: {0x261d}


Es la cosa mas tonta que te puedes hechar en cara, es de los que son tan tontos, que se creen listos. Es una desgracia para la especie humana sin atisbo de esperanza.
1 K 26
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Eso no es ser un streamer es ser un .. redomado.
0 K 20
alfre2 #9 alfre2
¿Quién es el pollardón, y por qué no hay nadie en su casa para soltarle las cuatro bofetadas que está pidiendo a gritos?
1 K 19
Black_Txipiron #12 Black_Txipiron
por 20 pesetas la respuesta: gente que por mucho menos a pasado por la audiencia nacional, empiezo yo, el grupo de "goku vive"...
1 K 19
pepel #6 pepel
Acuérdate que internet no es la calle.
0 K 18
u_1cualquiera #11 u_1cualquiera
Por qué le dan publicidad a este tontín?
0 K 10
Lamantua #10 Lamantua
Y eso quien es..?
0 K 8
#7 lluissubi
Si fuese comentarios tipo etarra, sería todos estos comentarios y acciones tratados y juzgados como lo que son, Terrorismo. Ya verías que pronto se acabaria la violencia y su apología.
Son unos crímenes terroristas, pues crean terror con violencia para implantar sus ideas.
es.m.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
0 K 6

