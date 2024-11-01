YouTube elimina videos sobre violaciones de los derechos de palestinos

La plataforma YouTube ha eliminado más de 700 videos que documentan violaciones de derechos humanos por parte de "Israel" contra palestinos. La medida ocurre luego de conocerse las sanciones de Estados Unidos contra grupos palestinos de derechos humanos que publicaron dichos materiales. Los videos provienen de Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos, e incluyen materiales que analizan el asesinato por parte de "Israel" de la periodista palestina estadounidense Shireen Abu Akleh y...