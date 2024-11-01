edición general
YouTube comienza a verificar la edad de usuarios mediante IA

Fue el pasado mes de agosto cuando YouTube comenzó a implementar, tímidamente, la verificación de edad de sus usuarios mediante IA. Ahora, un mes después, YouTube ha comenzado a desplegar a nivel mundial este sistema de verificación, con el cual quiere conocer si los usuarios son mayores de edad o no. El motivo de su implementación es bastante simple, y es que si la IA de YouTube determina una edad inferior a la de 18 años, todas estas cuentas se encontrarán el acceso restringido a contenido que no sería apto para su edad.

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Si veis muchos videos de dibujos animados, anime, cosas relacionados con comics os clasificará como menores de edad.
Gry #2 Gry
#1 Los padres con hijos pequeños están jodidos xD
skaworld #5 skaworld
#1 #2 Comics? Anime?.... En serio creeis que eso a dia de hoy es "juvenil" jodo pos yo alla donde veo justo en esos campos veo peña de mi quinta o mas yayos... chavalada poca

Amos igual... nos hemos quedao un poco abueletes eh (ojo, yo el primero)

youtu.be/VM3Yt9wUWE4?si=5xOup8YXnmawqBuj
DrEvil #4 DrEvil
Con la excusa de la seguridad de los niños van a poner una IA a hacer perfiles de la gente.
Qué podría salir mal?
Armandorev #3 Armandorev
Lo gracioso es que hay gente con una cuenta de youtube de mas de 18 que no pasa la verificacion. En teoria dijeron que se tendria en cuenta la edad de la cuenta tambien pero parece que falla :-D
