YouTube comienza a verificar la edad de usuarios mediante IA

Fue el pasado mes de agosto cuando YouTube comenzó a implementar, tímidamente, la verificación de edad de sus usuarios mediante IA. Ahora, un mes después, YouTube ha comenzado a desplegar a nivel mundial este sistema de verificación, con el cual quiere conocer si los usuarios son mayores de edad o no. El motivo de su implementación es bastante simple, y es que si la IA de YouTube determina una edad inferior a la de 18 años, todas estas cuentas se encontrarán el acceso restringido a contenido que no sería apto para su edad.
| etiquetas: youtube , verificación , edad , privacidad
Amos igual... nos hemos quedao un poco abueletes eh (ojo, yo el primero)
youtu.be/VM3Yt9wUWE4?si=5xOup8YXnmawqBuj
Qué podría salir mal?