YouTube comienza a verificar la edad de usuarios mediante IA

Fue el pasado mes de agosto cuando YouTube comenzó a implementar, tímidamente, la verificación de edad de sus usuarios mediante IA. Ahora, un mes después, YouTube ha comenzado a desplegar a nivel mundial este sistema de verificación, con el cual quiere conocer si los usuarios son mayores de edad o no. El motivo de su implementación es bastante simple, y es que si la IA de YouTube determina una edad inferior a la de 18 años, todas estas cuentas se encontrarán el acceso restringido a contenido que no sería apto para su edad.