YouTube Anti Translate: Cómo bloquear el doblaje automático en YouTube

En YouTube creen que la inteligencia artificial puede eliminar la barrera del idioma, y uno de sus recursos preferidos es el doblaje automático. Sin embargo, los resultados tienden a ser bastante pobres, y si tenemos cierto dominio del idioma original, se vuelven muy molestos en tiempo récord. YouTube Anti Translate evita ese problema bloqueando el doblaje automático, y presentando los vídeos con su contenido intacto.
| etiquetas: youtube , traducción , translate , idioma
El responsable que hizo el pase a producción, espero que cuando pase a mejor vida acabe en el infierno.
Da igual que te cuente cómo se asesina a un maromo, que como hacer unas croquetas. Y luego... Esas putas interjecciones que mete la IA. O el puto VALE cada dos por tres en las traducciones de ingles
No dudo que con el tiempo mejore mucho la traducción simultanea por IA, pero hoy por hoy es insufrible.