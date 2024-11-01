edición general
YouTube Anti Translate: Cómo bloquear el doblaje automático en YouTube

YouTube Anti Translate: Cómo bloquear el doblaje automático en YouTube

En YouTube creen que la inteligencia artificial puede eliminar la barrera del idioma, y uno de sus recursos preferidos es el doblaje automático. Sin embargo, los resultados tienden a ser bastante pobres, y si tenemos cierto dominio del idioma original, se vuelven muy molestos en tiempo récord. YouTube Anti Translate evita ese problema bloqueando el doblaje automático, y presentando los vídeos con su contenido intacto.

8 comentarios
Torrezzno #3 Torrezzno
Dios como odio eso
#5 R2dC
#3 Yo en smartphone no tengo ni puta idea de como revertirlo de forma manual.

El responsable que hizo el pase a producción, espero que cuando pase a mejor vida acabe en el infierno.
Kasterot #7 Kasterot
#3 es que además todo suena igual.
Da igual que te cuente cómo se asesina a un maromo, que como hacer unas croquetas. Y luego... Esas putas interjecciones que mete la IA. O el puto VALE cada dos por tres en las traducciones de ingles
DrEvil #1 DrEvil
El artículo no es gran cosa, pero bueno, por si a alguien más le es útil.
karakol #6 karakol
Si alguien tiene SmartTube en una tele Android o TV Box la ruta es Configuración - Configuración del Reproductor - Idioma del Audio - y ahí escoger Original.

No dudo que con el tiempo mejore mucho la traducción simultanea por IA, pero hoy por hoy es insufrible.
lonnegan #2 lonnegan
A ver si implementan doblaje con acento no sudamericano..
MacMagic #4 MacMagic *
Pues muchas gracias porque yo veo videos en inglés y al tener la cuenta en español me genera el doblaje automáticamente y me molesta sobremanera.
#8 sliana
otra extension mas... me falta una para eliminar los canales doblados
