YouTube Anti Translate: Cómo bloquear el doblaje automático en YouTube

En YouTube creen que la inteligencia artificial puede eliminar la barrera del idioma, y uno de sus recursos preferidos es el doblaje automático. Sin embargo, los resultados tienden a ser bastante pobres, y si tenemos cierto dominio del idioma original, se vuelven muy molestos en tiempo récord. YouTube Anti Translate evita ese problema bloqueando el doblaje automático, y presentando los vídeos con su contenido intacto.