Yolanda Díaz: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”

Que cada uno denomine a la criatura como desee, pero es cierto que, técnicamente, desde el mundo del derecho, sabemos que no puedes dictar una norma que diga “derogo”... Esto que en las militancias a veces es difícil de explicar. Yo no puedo dictar una norma que diga “derogo toda la reforma laboral del PP”, porque entre otras cosas hay muchos preceptos y muchísimas normas afectadas. Sería una persona irresponsable si dijera esto. Por tanto, técnicamente, no es posible.