El PP defiende que Castilla y León dejara de usar medios del Ejército contra los incendios porque no lo habían pedido

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha justificado este miércoles que la Junta de Castilla y León dejara sin utilizar medios proporcionados por el Ejército para luchar contra la peor oleada de incendios forestales desde que hay registros públicos. “El presidente [Alfonso Fernández] Mañueco demandó una serie de recursos. No hay más que mirar un tuit que puso 48 horas después de haberlo solicitado, que no los había recibido”, ha afirmado en una rueda de prensa García.