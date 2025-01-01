El PP defiende que Castilla y León dejara de usar medios del Ejército contra los incendios porque no lo habían pedido

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha justificado este miércoles que la Junta de Castilla y León dejara sin utilizar medios proporcionados por el Ejército para luchar contra la peor oleada de incendios forestales desde que hay registros públicos. “El presidente [Alfonso Fernández] Mañueco demandó una serie de recursos. No hay más que mirar un tuit que puso 48 horas después de haberlo solicitado, que no los había recibido”, ha afirmado en una rueda de prensa García.
Como con la gestión (por referirme de alguna manera) de la DANA, cada día saliendo nuevas noticias que dejan en evidencia lo hijoputas que son.
Tal parece que habla del PP.
"García ha querido responsabilizar también al Gobierno por supuestamente dejar de usar fondos europeos destinados a la prevención de los incendios forestales. “España gasta 500 millones menos que Portugal y Grecia, la cuarta parte de fondos europeos”, ha asegurado. "
joer, vaya ejemplos pone, Portugal donde lso bomberos son voluntarios y Grecia donde no existe política forestal y cada año arde todo pero no tienen pa bomberos porque ya pagan bastantes maderos y les son ignotas las artes de la prevención en paisajes semiáridos. Gastará más, pero a saber en qué, en "prevención", niet, o no estaría que casi arde Atenas cada año