Yolanda Díaz quiere añadir nuevos cambios en el registro horario para evitar las horas extra ilegales

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Yolanda Díaz, ha abierto la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto para la reforma del registro horario. El objetivo es que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias. El texto detalla algunos objetivos de esta reforma que el Ministerio quiere aprobar por separado tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, donde se incluía también este asunto
Ni Bildu...
Una pena que esas horas luego te las añadan retrasando tu jubilación...
Lo que si tengo claro es que el registro del la jornada debería haber sido tramitado de forma independiente y aprobado y aplicado hace dos años.
Si no lo ha hecho así, sabiendo desde hace más de un año que le iban a tumbar este proyecto de ley, ha sido por su estrategia política.