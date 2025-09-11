edición general
Yolanda Díaz quiere añadir nuevos cambios en el registro horario para evitar las horas extra ilegales

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Yolanda Díaz, ha abierto la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto para la reforma del registro horario. El objetivo es que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias. El texto detalla algunos objetivos de esta reforma que el Ministerio quiere aprobar por separado tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, donde se incluía también este asunto

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Los trabajadores votantes de los partidos nacionalistas PP-Vox-Junts están en contra de que les paguen las horas extras ilegales.
#7 Katos
#2 y junts que le pague el estado opresor!!!. Ahh no, eso no.
Ni Bildu...
#1 Pitchford
Creo que este asunto de tomar medidas efectivas para controlar que nadie hace horas extra ilegales o impagadas es incluso más importante que la reducción de jornada, porque afecta a los más explotados. Otro tema es que se consiga que funcione.
#3 Suleiman
Todo lo que sea para hacer cumplir la ley, totalmente de acuerdo.
DrEvil #4 DrEvil
Eso sí que va a reducir las horas trabajadas. Con obligar a que sólo se trabaje las horas por contrato ya se ganaría mucho mucho.
Una pena que esas horas luego te las añadan retrasando tu jubilación...
#6 Chuache_cientifico
El registro de jornada es una auténtica broma. Dejar a las empresas al cargo es como dejar al lobo a cuidar de los corderos. Si se quiere hacer bien, hay que hacer un sistema estatal y obligar a que cualquier sistema local esté vinculado a él. De otro modo, no sirve para nada (como no iba a servir para nada la reducción a 37.5 horas, aún cuando yo estoy 100% a favor de la misma).
Veo #5 Veo
después de leer el artículo no men han quedado claro cuáles son las novedades errores pretende añadir.

Lo que si tengo claro es que el registro del la jornada debería haber sido tramitado de forma independiente y aprobado y aplicado hace dos años.
Si no lo ha hecho así, sabiendo desde hace más de un año que le iban a tumbar este proyecto de ley, ha sido por su estrategia política.
