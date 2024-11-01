“Yo ya dije que esto era una estupidez que no servía para nada”, dice un hombre tras ver en todos los diarios e informativos del planeta que Israel ha interceptado la flotilla humanitaria

“Pérdida de tiempo monumental. Mira, mira, llevan hablando de esto en todas partes desde hace casi doce horas”. Con estas palabras ha definido Ramón M., un español de 63 años de Valladolid, el “rotundo fracaso” de la flotilla encabezada por Greta Thunberg que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y que finalmente ha sido interceptada por Israel. “Se podrían haber quedado en su casa, que habrían logrado lo mismo. ¡Lo están diciendo en todas partes!”, ha sentenciado este hombre, que considera que la Flotilla no ha logrado su objetivo.
Putos vagos.
Qué oportunidad perdida para estos del Mundo Today para hacer un personaje perroflauta inmigrante que se queje de la presencia de gay sy lesbianas dentro de la flotilla.... ah NO. Que ya pasó pero ha quedado omitido del discurso buenista, valiente y aventurara de unos mentirosos insensatos victimizados que solo llevan víveres para si mismos.
Todos estamos de acuerdo en que la Flotilla ha sido un éxito, ha pasado lo que todo el mundo sabia que iba a pasar. Buscar el enfrentamiento en eso es ridículo. Como ir en barco a una zona de guerra.
El coraje es ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo (Winston S. Churchill).