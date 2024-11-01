“Yo ya dije que esto era una estupidez que no servía para nada”, dice un hombre tras ver en todos los diarios e informativos del planeta que Israel ha interceptado la flotilla humanitaria

“Pérdida de tiempo monumental. Mira, mira, llevan hablando de esto en todas partes desde hace casi doce horas”. Con estas palabras ha definido Ramón M., un español de 63 años de Valladolid, el “rotundo fracaso” de la flotilla encabezada por Greta Thunberg que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y que finalmente ha sido interceptada por Israel. “Se podrían haber quedado en su casa, que habrían logrado lo mismo. ¡Lo están diciendo en todas partes!”, ha sentenciado este hombre, que considera que la Flotilla no ha logrado su objetivo.