“Yo ya dije que esto era una estupidez que no servía para nada”, dice un hombre tras ver en todos los diarios e informativos del planeta que Israel ha interceptado la flotilla humanitaria

“Pérdida de tiempo monumental. Mira, mira, llevan hablando de esto en todas partes desde hace casi doce horas”. Con estas palabras ha definido Ramón M., un español de 63 años de Valladolid, el “rotundo fracaso” de la flotilla encabezada por Greta Thunberg que pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y que finalmente ha sido interceptada por Israel. “Se podrían haber quedado en su casa, que habrían logrado lo mismo. ¡Lo están diciendo en todas partes!”, ha sentenciado este hombre, que considera que la Flotilla no ha logrado su objetivo.

#6 Leon_Bocanegra
A ver, señores de elmundotoday, no seáis tan perros para venir aquí a copiar los comentarios de alcama, katos, platypu y demás "ideólogos" de la derecha y hacer con ellos vuestros artículos.!
Putos vagos.
Eibi6 #3 Eibi6
Coño tengo un grupo de guasap o dos donde esta este tio
oLiMoN63 #4 oLiMoN63
#3 Yo tengo en un grupo a una chica que debe ser hija suya...
#1 Katos
Pero no solo se llama Ramón y es vallisoletano, también es boomer muy boomer, y es blanco, casposo y castellano de gran abolengo.
Qué oportunidad perdida para estos del Mundo Today para hacer un personaje perroflauta inmigrante que se queje de la presencia de gay sy lesbianas dentro de la flotilla.... ah NO. Que ya pasó pero ha quedado omitido del discurso buenista, valiente y aventurara de unos mentirosos insensatos victimizados que solo llevan víveres para si mismos.

Todos estamos de acuerdo en que la Flotilla ha sido un éxito, ha pasado lo que todo el mundo sabia que iba a pasar. Buscar el enfrentamiento en eso es ridículo. Como ir en barco a una zona de guerra.
Torrezzno #5 Torrezzno
Borra, soy yo
txutxo #2 txutxo
Para "rotundo fracaso", lo de este hombre, que a lo largo de su vida no parece haber aprendido que el verdadero fracaso es cuando dejas de intentar algo aunque parezca imposible de lograr.

El coraje es ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo (Winston S. Churchill).
