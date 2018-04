Yo tuve un vecino que desapareció

Resulta que nuestro vecino cobraba un subsidio que no llegaba a 300 euros, no le daba para pagar el alquiler, la luz, el agua, etc., pero sí para comer y dormir en el portal que hay llegando a la plaza. Le quitaban esa pensión porque no había acudido a un curso. Dicho curso entraba dentro de las condiciones indispensables para seguir recibiendo esa pensión. No fue al curso porque no se enteró de que tenía que ir. No se enteró de que tenía que ir porque Antonio vivía en la calle y no tenía teléfono ni, evidentemente, dirección postal. Y así todo