Yo fui adolescente en 2016

Cualquiera que haya visto “Las Vírgenes Suicidas” sabe cuál es la mejor frase de la historia del cine: “Obviamente, doctor, usted nunca ha sido una chica de trece años”. Porque comprendo a Cecilia entre mis deseos no está revivir la pubertad. Pero ya que la adolescencia es como la varicela, que resulta más desagradable si te llega crecidita y a una edad que ya no toca, agradezco que a mi me pillara hace una década, en 2016. Porque aunque ese año los chavales de mi clase eran unos cafres y se metían conmigo por no tener “suficiente” pecho...