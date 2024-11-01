edición general
Yo fui adolescente en 2016

Yo fui adolescente en 2016

Cualquiera que haya visto “Las Vírgenes Suicidas” sabe cuál es la mejor frase de la historia del cine: “Obviamente, doctor, usted nunca ha sido una chica de trece años”. Porque comprendo a Cecilia entre mis deseos no está revivir la pubertad. Pero ya que la adolescencia es como la varicela, que resulta más desagradable si te llega crecidita y a una edad que ya no toca, agradezco que a mi me pillara hace una década, en 2016. Porque aunque ese año los chavales de mi clase eran unos cafres y se metían conmigo por no tener “suficiente” pecho...

10 comentarios
#3 Pkpkpk
"Ya no soy una adolescente, pero tampoco estoy aún en el punto de liarme a contar batallitas."
Y esta parrafada qué ha sido entonces?? xD
3 K 39
#5 Kuruñes3.0 *
#3 Es lo que está viiejovena piensa que es al tiempo cool, socialmente aceptable y necesario además de contar a la descarriada y pecadora chusma menor de 26... xD
1 K 16
#7 Pkpkpk
#5 miedo me da cuando llegue a los 40 xD
1 K 16
#10 Marisadoro *
Me gusta mucho hacer el primer comentario de las noticias que yo misma subo.
0 K 16
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... no gritaban que con Franco se vivía mejor. Me desarrollé, y me crecieron las tetas, en un clima donde los revolucionarios del instituto eran los que querían cambiar el sistema, no remar a su favor. Evidentemente, no todos los que fuimos adolescentes en 2016 vivimos esta etapa de la misma forma. Dependió de mil factores. El principal, el entorno. En este aspecto yo fui una afortunada. Chavala de barrio y de colegio público, me rodeé de los mejores fichajes para delinquir, follar y odiar

0 K 9
#9 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Qué opinión más pedante, irrelevante, anodina e insustancial.
0 K 7
#2 Kuruñes3.0 *
Joder, del 2000 y por la forma de cagarse en la juventú parece más vieja que los ochenteros... menuda moralina de yaya. No me extraña que la chavalada se haga facha.
0 K 7
#4 Pkpkpk *
#2 muy probablemente le saco 20 años y habla como si fuera ella la que me sacara 20 años xD
2 K 30
sotillo #6 sotillo
#4 No todos los vinos mejoran con el tiempo
1 K 20
#8 Kuruñes3.0
#6 No efectivamente, de un vino ioven ya picado solo sale vinagre y posos.
0 K 7

