edición general
4 meneos
52 clics
Yo busqué los formatos más locos de la televisión

Yo busqué los formatos más locos de la televisión

Pulpos delirantes, adolescentes obesos y Chayanne vampiro: el lado tróspido de la televisión

| etiquetas: televisión , formato
3 1 0 K 51 ocio
1 comentarios
3 1 0 K 51 ocio
#1 oscarcr80
Alien + El juego de la Oca = Scavengers.
0 K 6

menéame