YMTC a por HBF, la memoria alternativa a HBM en GPU de IA

YMTC ha decidido acelerar sin rodeos hacia una nueva frontera de la memoria, y lo hace dejando claro que el debate ya no va solo de capas de NAND o de litografías más finas. En un contexto marcado por la presión de la IA, la escasez de memoria avanzada y las restricciones tecnológicas entre Estados Unidos y China, YMTC está trabajando en High Bandwidth Flash (HBF) como una alternativa estratégica para cubrir el vacío entre ancho de banda y capacidad que el HBM ya no puede resolver por sí solo.

Aunque el artículo habla de memoria, casi la descripción habla de storage (vale, memoria secundaria) de altísima capacidad y velocidad .. algo así como un SSD pero a velocidad de DDR5 y pegada a la GPU, sin buses PCIe por enmedio (la HBM va mucho más rápido)  media
Compro vocal y resuelvo
