Yessica, limpiadora en España: "Me tienen como esclava, cobro 850 euros al mes y mi jefa me dice que debería estar agradecida"

Yessica, limpiadora en España: "Me tienen como esclava, cobro 850 euros al mes y mi jefa me dice que debería estar agradecida"

La hondureña denuncia que trabaja casi sin descanso, con menos de un día libre a la semana y un sueldo que ni siquiera alcanza el salario mínimo.

woody_alien #3 woody_alien
Paciencia, sobre todo no tomes café y en un par de años podrás comprarte 15 pisos, palabra de libegal - www.publico.es/tremending/empresario-afirma-chica-estuvo-dos-anos-toma
janatxan #4 janatxan
Y aparte de hacer el video de turno en tiktok, ¿ha denunciado en los juzgados la ilegalidad?
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada, espantamos a los trabajadores que quieran venir a trabajar moviendo en redes las malas condiciones, de esta manera si no se mejoran las condiciones las empresas, explotadores y el país se queda sin trabajadores

Es el mercado amigos!
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Tiene suerte que no le toca limpiarle el culo y ser violada como a los trabajadores de Julio Iglesias que es mas lo normal para las que vienen a trabajar a España
