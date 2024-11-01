·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8887
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7151
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
7387
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7561
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5111
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
más votadas
379
Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia
267
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
245
Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia
221
«Que solo se permita comprar casas para vivir es legal, está sobre la mesa»
297
Trump quiere que los países paguen US$1.000 millones para estar en su "Junta de Paz" (alternativa o rival a la ONU)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
18
clics
Yessica, limpiadora en España: "Me tienen como esclava, cobro 850 euros al mes y mi jefa me dice que debería estar agradecida"
La hondureña denuncia que trabaja casi sin descanso, con menos de un día libre a la semana y un sueldo que ni siquiera alcanza el salario mínimo.
|
etiquetas
:
trabajo
,
españa
4
1
1
K
52
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
woody_alien
Paciencia, sobre todo no tomes café y en un par de años podrás comprarte 15 pisos, palabra de
libegal
-
www.publico.es/tremending/empresario-afirma-chica-estuvo-dos-anos-toma
2
K
35
#4
janatxan
Y aparte de hacer el video de turno en tiktok, ¿ha denunciado en los juzgados la ilegalidad?
2
K
33
#1
NPCMeneaMePersigue
A portada, espantamos a los trabajadores que quieran venir a trabajar moviendo en redes las malas condiciones, de esta manera si no se mejoran las condiciones las empresas, explotadores y el país se queda sin trabajadores
Es el mercado amigos!
0
K
20
#2
NPCMeneaMePersigue
Tiene suerte que no le toca limpiarle el culo y ser violada como a los trabajadores de Julio Iglesias que es mas lo normal para las que vienen a trabajar a España
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es el mercado amigos!