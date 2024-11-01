·
Yemen promete días oscuros para "Israel" tras martirio de Al-Rahawi
Tras el martirio del primer ministro Ahmed al-Rahawi en un ataque de "Israel", el presidente del Consejo Político Supremo de Yemen afirma que "la venganza no tardará".
actualidad
4 comentarios
#1
carakola
Relacionada:
www.meneame.net/story/bombardeo-israeli-mata-primer-ministro-huties
0
K
19
#3
Top_Banana
*
#1
Unos días es Yemen y otros los Huties. Según interese manipular la opinión.
0
K
16
#2
apsilon
Palabras vacías. Todo lo que podian hacer contra Israel ya lo han hecho
1
K
16
#4
Dimedequepresumes
#2
¿Y eso como lo puedes saber?
Tienes información confidencial¿?
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Tienes información confidencial¿?