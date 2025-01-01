Yemen lanza un misil balístico contra el Aeropuerto Ben Gurión en Israel

El Ejército israelí detectó este viernes un misil lanzado desde el Yemen hacia el centro de Israel e indicó que, "probablemente", el artefacto se fragmentó en el aire después de hacer sonar las alarmas en varias zonas del país.” La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar cualitativa contra el aeropuerto de Lod, en la zona ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico 'alestina 2', que eludió los sistemas de interceptación del enemigo israelí. La operación logró su objetivo con éxito”