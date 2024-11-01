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La yegua Mora y el burro Rosendo tienen a su primer mulo

La yegua Mora y el burro Rosendo tienen a su primer mulo

«Le hemos echado a otras yeguas pero solo ha quedado preñada esta, otras están preñadas del caballo semental». La yegua fue comprada en Asturias hace tres años y decidí meterla con el burro y la cubrió en una finca que está situada junto al pabellón cubierto Isidro Martínez. «ya me había avisado una vecina que me dijo que le había visto cubrir a la yegua. Metí otras yeguas con el mismo burro, pero no sé si han quedado preñadas ya que las vendí». «He hecho muchas horas por la noche a ver si había parido la yegua».

| etiquetas: mora , rosendo , yegua , burro , mulo
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3 comentarios
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josde #1 josde
Que burrada de noticia, xD
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ronko #2 ronko
Son sus maneras de vivir.
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#3 wendigo
#2 flojos de pantalón :-D

Saludos
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menéame