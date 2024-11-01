Yas Matbouly enfrenta 51 cargos, acusado de agredir sexualmente a varias mujeres (ENG)

El fundador de una conocida organización benéfica de Queensland que apoya a las personas sin hogar compareció hoy ante el tribunal acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. Yas Matbouly es el fundador de Serving Our People, una organización sin fines de lucro que ofrece alimentos gratuitos y otros servicios a personas de Gold Coast. El exdirector ejecutivo fue acusado anoche de 51 delitos —incluidos 34 cargos de agresión sexual, 14 cargos de violación, agresión con lesiones corporales e intento de violación—
