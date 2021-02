Ya es posible tener un SSD en la ranura de la memoria RAM de tu PC

La JEDEC, el cual es el consorcio que dicta los estándares de todo tipo de memoria, ya sea volátil o no volátil, acaba de anunciar un nuevo estándar de memoria no volátil y por tanto que no pierde los datos llamada NVDIMM-P. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas, las características de este nuevo estándar y que tiene de particular?